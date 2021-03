Oddworld | Soulstorm | Disco Elysium | Fall Guys e molti altri | ecco un video con i migliori giochi realizzati con Unity Engine

(Di martedì 16 marzo 2021) La Game Developers Conference 2021 (GDC), come il resto degli eventi del settore, sarà uno show interamente digitale e, proprio in occasione del GDC Showcase (15-19 marzo),arrivare un interessantepubblicato da IGN. Nello specifico, il filmato raccoglie icon. Nella descrizione delsul canale YouTube di IGN leggiamo: "da, ae Genshin Impact, date un'occhiata a 29 deiche utilizzano il motore grafico". Leggi altro...

Due anni dopo il team svelò lo sviluppo di un sequel dal nome, reinterpretazione in chiave moderna di Abe's Exoddus uscito originariamente nel 1998. Da quel giorno sono passati ...Il prossimo 6 aprile sbarcherà finalmente sul mercato, ultima attesissima avventura dell'amato Abe. Nei panni dell'ormai leggendario eroe per caso saremo chiamati a continuare la rivoluzione dei Mudokon contro lo spietato Magog Cartel.Da Oddworld: Soulstorm e Disco Elysium, passando per Fall Guys: un video raccoglie i migliori giochi realizzati con Unity Engine.Oddworld Soulstorm arriverà ad aprile su PlayStation Plus ma quali altri giochi gratis per PS4 e PS5 possiamo aspettarci il prossimo mese?