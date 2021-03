Maria Rosaria Rossi e il rancore verso FI | mi ha fatto fuori Marina | là dentro è guerra tra donne

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 marzo 2021)riparte dalFI. E in un’intervista altuona: «Mi haB., làtra». Così,, da paladina del nemico diventa vittima sacrificale finita nel mirino del fuoco amico. Ora si dipinge così, la ex berlusconiana di ferro. E in un’intervista alQuotidiano sciorina tutto e il contrario di tutto. Provando a sferrare l’ultimo colpo dopo lo strappo inferto col sostegno a Conte e l’addio a Forza Italia, abbozza un’ultima verità: la sua. Lei cacciata? «Mi ha...