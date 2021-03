Maria De Filippi furiosa con la D’Urso, se ne va da Mediaset? La decisione (Di martedì 16 marzo 2021) Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset a sorpresa visto che il suo contratto scadrà nel prossimo giugno: infuriata con Barbara D’Urso Una bomba incredibile quella sganciata poche ore fa dal portale Dagospia.it. Maria De Filippi potrebbe dire addio a Mediaset dopo tantissimi anni. Il suo contratto scadrà a giugno e così l’idea suggestiva sarebbe quella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 16 marzo 2021)Depotrebbe lasciarea sorpresa visto che il suo contratto scadrà nel prossimo giugno: infuriata con BarbaraUna bomba incredibile quella sganciata poche ore fa dal portale Dagospia.it.Depotrebbe dire addio adopo tantissimi anni. Il suo contratto scadrà a giugno e così l’idea suggestiva sarebbe quella L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - perfectderavin : RT @__davidxx__: Maria de Filippi potrebbe vaccinarsi in diretta con l’astrazeneca come Lamberto Sposini quando mangiò il pollo per tranqui… - chiaratognon_ : RT @allmystarxs: maria de filippi non ha superato e non supererà mai filippo e continua a metterlo in ogni clip di ogni programma?????? proud - zaynholdme : RT @chewiehey: EMMA MARRONE HA COMMENTATO LA FOTO DI ALESSANDRO MICHELE DOVE CI STA HARRY HARRY L’ITALIA TI HA BENEDETTO ORA MANCA IL COMM… - marysorriso79 : Le elezioni le vincono gli Amici di Maria De Filippi #votoai16enni -