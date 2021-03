Lavoro, Orlando: 'Stop ai licenziamenti fino a giugno, a ottobre per chi non ha la Cig (Di martedì 16 marzo 2021) "Il Governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come ad esempio la cassa integrazione, ndr), per tutti gli altri si ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) "Il Governo porteràil blocco deiper quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come ad esempio la cassa integrazione, ndr), per tutti gli altri si ...

Lavoro, Orlando: 'Stop ai licenziamenti fino a giugno, a ottobre per chi non ha la Cig Tranquillizza così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando tutti coloro che temono di trovarsi senza lavoro e senza sostegni economici in questo momento di profonda crisi derivata dalla pandemia. ...

Pensioni, Orlando a sindacati:aprirò tavolo ma prima altre emergenze "Certo aprirò un tavolo" sul tema delle pensioni, ma prima ci sono altre emergenze da affrontare. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in merito alla richiesta di Cgil, Cisl e Uil di avviare un confronto sul nodo previdenza, anche in vista della scadenza di Quota 100."Adesso però - ha aggiunto il ministro - ...

Lavoro, Orlando: riforma ammortizzatori sociali, confronto entro fine mese Il Sole 24 ORE Licenziamenti, Orlando: «Stop fino a ottobre per chi non ha Cig» «Stop ai licenziamenti fino a ottobre per chi non ha Cig». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervistato da Radio anch'io spiegando che il ...

Orlando “Stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha cig” Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Radio Anch’io su Rai Radio1. Entro fine marzo cercheremo di far approvare “non l’articolato ma il documento politico che mette i paletti e ...

