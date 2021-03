La nostra inchiesta sul Cnr arriva in Senato (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo gli articoli con cui abbiamo raccontato quanto costa, cosa fa e soprattutto raccolto le lamentele dei ricercatori stessi che fanno parte del Cnr il Senatore dell'Udc ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il tutto mentre sui social altri ricercatori denunciano mancanze e carenze dell'ente pubblico. «Basta bistrattare la ricerca in questo paese per poi lagnarsi della scarsità di fondi ad essa destinata il governo draghi cambi rotta con i fatti altrimenti restiamo nella retorica delle belle parole». Il Senatore Udc Antonio Saccone ha raccolto le notizie della nostra inchiesta in tre puntate sul Cnr ed ha presentato un'interrogazione in Senato sul tema. Nei nostri articoli abbiamo raccontato delle falle del sistema di Ricerca italiano di uno dei centri piu importanti d'Europa. Questo Ente ... Leggi su panorama (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo gli articoli con cui abbiamo raccontato quanto costa, cosa fa e soprattutto raccolto le lamentele dei ricercatori stessi che fanno parte del Cnr ilre dell'Udc ha presentato un'interrogazione parlamentare. Il tutto mentre sui social altri ricercatori denunciano mancanze e carenze dell'ente pubblico. «Basta bistrattare la ricerca in questo paese per poi lagnarsi della scarsità di fondi ad essa destinata il governo draghi cambi rotta con i fatti altrimenti restiamo nella retorica delle belle parole». Ilre Udc Antonio Saccone ha raccolto le notizie dellain tre puntate sul Cnr ed ha presentato un'interrogazione insul tema. Nei nostri articoli abbiamo raccontato delle falle del sistema di Ricerca italiano di uno dei centri piu importanti d'Europa. Questo Ente ...

