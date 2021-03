“Je ne sais pas”, è online il video del singolo di Lous And The Yakouza e Sfera Ebbasta (Di martedì 16 marzo 2021) È online il video di “Je Ne sais Pas”, il nuovo singolo di Lous And The Yakouza e Sfera Ebbasta prodotto da Shablo che ha raggiunto la #2 della Top 50 Italia di Spotify e che conta già 3,5 milioni di stream. Girato a Milano e diretto da Wendy Morgan, il video di ispirazione cinematografica vede come protagonisti gli stessi artisti in un universo in cui essi compaiono in diverse versioni. Un mondo in cui la coppia, formata da Lous e Sfera, è coinvolta in una relazione di amore-odio. L’artista rivelazione del panorama internazionale, che ha incantato il pubblico italiano anche sul palco del 71° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover, ha invitato il rapper ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Èildi “Je NePas”, il nuovodiAnd Theprodotto da Shablo che ha raggiunto la #2 della Top 50 Italia di Spotify e che conta già 3,5 milioni di stream. Girato a Milano e diretto da Wendy Morgan, ildi ispirazione cinematografica vede come protagonisti gli stessi artisti in un universo in cui essi compaiono in diverse versioni. Un mondo in cui la coppia, formata da, è coinvolta in una relazione di amore-odio. L’artista rivelazione del panorama internazionale, che ha incantato il pubblico italiano anche sul palco del 71° Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover, ha invitato il rapper ...

