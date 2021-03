**Ius soli: Letta, ‘In Italia è inverno demografico, dalla destra solo demagogia’** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Il nostro Paese è in disastro demografico, l’Italia è in un inverno demografico e non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni”. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla Stampa estera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Il nostro Paese è in disastro, l’è in une non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni”. Lo ha detto Enricoparlando alla Stampa estera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - matteosalvinimi : Ricordo al distratto 'parigino' segretario del PD che l'Italia è il Paese che in Europa concede più cittadinanze, a… - graziano_delrio : Su ius soli Salvini fa risibili accuse a Letta e minacce al governo. Cosa si può o non si può discutere lo decide l… - Ariel2575 : RT @LizzoriFabrizio: Ma chi ha la tessera del #PD e in questo periodo ha perso il lavoro cosa pensa del suo nuovo segretario di partito che… - tralepagine : RT @saraosalvatore: @graziano_delrio Sullo ius soli non avete i numeri e smettetela di insistere con importare inciviltá. Non vi bastano gl… -