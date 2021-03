Isola dei Famosi 2021 prima puntata: nominati, incidente per Roberto (Di martedì 16 marzo 2021) Il riassunto della prima puntata della nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: le nomination hanno generato qualche sospetto, mentre per Ciufoli è stato richiesto l'intervento del medico L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 marzo 2021) Il riassunto delladella nuova edizione del reality show condotto da Ilary Blasi: leon hanno generato qualche sospetto, mentre per Ciufoli è stato richiesto l'intervento del medico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - darlingRita : Salvate lady Gucci o vi fa fare la fine dei teschi di gatto #isola - Bebbe___ : RT @Ri_Ghetto: Ci saranno giovedì dei nuovi sbarchi ma voi non mi sentite e non lo saprete mai CIAO CIAO NAUFRAGHI CIAOOOOOOOO #isola -