Inter, Massimo Moratti scaramantico: “Sullo Scudetto meglio non dir nulla” (Di martedì 16 marzo 2021) Da sempre tifoso numero uno dell’Inter, anche una volta uscito di scena dai piani alti della società, Massimo Moratti continua a seguire assiduamente tutto ciò che avviene nel mondo nerazzurro. Sotto la sua guida, avvenuta in due periodi distinti tra il 1995 e il 2013, il biscione ha vinto praticamente tutto sia in Italia che nel mondo. L’ultimo campionato vinto fu proprio durante la sua gestione nel 2010. Da lì in avanti poi, nonostante i due cambi di proprietà, non è arrivato più alcun titolo. Tuttavia quest’anno il vento sembra essere radicalmente cambiato, con il team di mister Antonio Conte che guarda tutti dall’alto della classifica, forte dei nove punti di vantaggio sul Milan secondo. Lo Scudetto sembra essere ad un passo, ma Moratti, Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, non si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 16 marzo 2021) Da sempre tifoso numero uno dell’, anche una volta uscito di scena dai piani alti della società,continua a seguire assiduamente tutto ciò che avviene nel mondo nerazzurro. Sotto la sua guida, avvenuta in due periodi distinti tra il 1995 e il 2013, il biscione ha vinto praticamente tutto sia in Italia che nel mondo. L’ultimo campionato vinto fu proprio durante la sua gestione nel 2010. Da lì in avanti poi, nonostante i due cambi di proprietà, non è arrivato più alcun titolo. Tuttavia quest’anno il vento sembra essere radicalmente cambiato, con il team di mister Antonio Conte che guarda tutti dall’alto della classifica, forte dei nove punti di vantaggio sul Milan secondo. Losembra essere ad un passo, mavenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, non si ...

