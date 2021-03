Ester Pantano | età | altezza | peso | fidanzato Chi è la Suleima di Màkari

(Di martedì 16 marzo 2021) Capelli scuri e sguardo intenso,è considerata una delle attrici più interessanti della nuova generazione. Un talento cristallino che sta dimostrando anche nella sua ultima prova, nella fiction Rai ‘’, al fianco di Claudio Gioè per la regia di Michele Soavi. Nella serie, che ieri ha fatto registrare ascolti sopra la media doppiando la prima puntata de L’Isola dei Famosi affidata quest’anno, e per la prima volta, alla guida di Ilary Blasi, interpreta una cameriera dinamica,, con un fiuto per le indagini. ‘’, ispirato ai racconti di Gaetano Savatteri (uno scrittore cresciuto in Sicilia che ha all’attivo diversi libri tra cui: La congiura dei loquaci, La ferita di Vishinskij, Gli uomini che non si voltano, Uno per tutti, La volata di Calò, La fabbrica delle stelle, Il ...

Ester Pantano, prima del successo l'addio all'università: «Una scelta legata a dei traumi…» - Makari, attrice Suleima chi è: età, carriera, vita privata di Ester Pantano - Ester Pantano, chi è l'attrice della serie Màkari che interpreta Suleima: sapete come ha iniziato a recitare? - Il sorriso di Ester Pantano, da solo, vale dieci punti di share. #Makari

Rai 1 : Makari , la nuova fiction con Claudio Gioè edha conquistato una media di 6.744.000 spettatori pari al 28.8% di share. Rai 2 : la pellicola Left Behind - La profezia , film del ...Una bellezza sfolgorante , di quelle che non passano in sordina. Dopo aver raggiunto il successo grazie a fiction come "Imma Tataranni" e a film come "Notti magiche" ,è tornata in tv con "Màkari", la nuova miniserie diretta da Michele Soavi. Lei interpreta Suleima , la studentessa di architettura di cui si innamora in Sicilia il protagonista Saverio ...Il 16 marzo 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Màkari, la nuova serie tv tratta dalla saga di racconti di Gaetano Savatteri e con protagonista il giornalista Saverio Lamanna ...Ora che il pubblico di Raiuno ha conosciuto Saverio Lamanna (Claudio Gioè), è ora di bissare, subito: eccezionalmente per questa settimana, la seconda puntata di Màkari va in onda questa sera, martedì ...