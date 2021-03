Cultura d’impresa, torneo per costruire i dirigenti del futuro: partecipano due scuole napoletane (Di martedì 16 marzo 2021) Cultura, impresa, giovani: un trinomio perfetto per costruire la classe dirigente del futuro. Con questa idea Archivio del cinema industriale e della comunicazione d’impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e Liuc – Università Cattaneo hanno fatto squadra per creare il primo appuntamento nazionale del “incenti: che Impresa”. Una competizione tematica di dibattito rivolta alle classi della scuola secondaria di II grado di tutta Italia, il cui scopo è quello di diffondere la conoscenza della metodologia del debate e di contribuire allo sviluppo di una percezione più matura e critica dei temi dell’Impresa. Ecco perché particolare importanza viene data a un confronto diretto con le fonti documentarie, offrendo ai ragazzi la possibilità di preparare le proprie ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021), impresa, giovani: un trinomio perfetto perla classe dirigente del. Con questa idea Archivio del cinema industriale e della comunicazione, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e Liuc – Università Cattaneo hanno fatto squadra per creare il primo appuntamento nazionale del “incenti: che Impresa”. Una competizione tematica di dibattito rivolta alle classi della scuola secondaria di II grado di tutta Italia, il cui scopo è quello di diffondere la conoscenza della metodologia del debate e di contribuire allo sviluppo di una percezione più matura e critica dei temi dell’Impresa. Ecco perché particolare importanza viene data a un confronto diretto con le fonti documentarie, offrendo ai ragazzi la possibilità di preparare le proprie ...

Advertising

molisenews24 : Cultura d’impresa, l’IISS Alfano di Termoli al 1° Torneo Nazionale Debate #molisenews24 - Ansa_Piemonte : Scuola Moncalieri in gara di dibattito su cultura d'impresa. L'IIS Majorana è una delle 10 squadre del torneo nazio… - Quot_Molise : L'Alfano di Termoli al primo torneo nazionale sulla cultura d'impresa | - AutorivariPress : Giovedì 25 marzo, dalle ore 17 alle 18,15, si svolgerà “Patrimonio culturale per il welfare aziendale”, webinar gra… - LegacoopER : RT @AnnalisaCasino: #nuovologo @LegacoopN #PariOpportunità per cultura d'impresa cooperativa non stereotipata e garante delle pari opportun… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura d’impresa Loretta Pavan e la sua sfida in bici: «I miei 7.000 chilometri in giro per l’Italia battendo il cancro» Corriere della Sera