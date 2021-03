**Csm: Meloni, ‘unica riforma seria è sorteggio’** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ritiene “poco incisiva” la proposta avanzata ieri dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di eleggere ogni due anni la metà dei componenti del Csm, perchè la “proposta del sorteggio è l’unico modo serio di intervenire”. Lo ha affermato, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa, dopo l’incontro con la Guardasigilli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ritiene “poco incisiva” la proposta avanzata ieri dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di eleggere ogni due anni la metà dei componenti del Csm, perchè la “proposta del sorteggio è l’unico modo serio di intervenire”. Lo ha affermato, Giorgia, nella conferenza stampa, dopo l’incontro con la Guardasigilli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

