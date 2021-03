Covid Italia, Rezza: “Dopo Pasqua si comincerà a respirare” (Di martedì 16 marzo 2021) Mezza Italia in zona rossa, l’altra metà in zona arancione. Con la stretta decisa per arginare la diffusione del coronavirus, “Dopo Pasqua si comincerà a respirare perché abbiamo visto che laddove le Regioni sono state chiuse con zone rosse poi la situazione migliorava rapidamente”. E’ quanto sostiene il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel suo intervento all’evento online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema ‘Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia’. “Ora purtroppo – dice Rezza – abbiamo avuto una battuta d’arresto e speriamo di avere di nuovo 3 vaccini disponibili. Speriamo anche che, con una accelerazione delle immunizzazioni e con le chiusure, Dopo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Mezzain zona rossa, l’altra metà in zona arancione. Con la stretta decisa per arginare la diffusione del coronavirus, “siperché abbiamo visto che laddove le Regioni sono state chiuse con zone rosse poi la situazione migliorava rapidamente”. E’ quanto sostiene il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, nel suo intervento all’evento online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy, sul tema ‘Strategie per la riforma del sistema e vincere la pandemia’. “Ora purtroppo – dice– abbiamo avuto una battuta d’arresto e speriamo di avere di nuovo 3 vaccini disponibili. Speriamo anche che, con una accelerazione delle immunizzazioni e con le chiusure,...

