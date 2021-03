Catania, i convocati per la Turris (Di martedì 16 marzo 2021) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 21 giocatori per la sfida alla Turris, in programma mercoledì 17 marzo alle 14.00 allo stadio "Amerigo Liguori" e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Tra gli indisponibili anche Denis Tonucci: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Andrea Zanchi svolgerà nell’arco della settimana sedute individualizzate, a Torre del Grifo, nell’ambito del programma di recupero. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Campania. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Catania-Avellino, in calendario domenica 21 marzo alle 12.30.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente22 Miguel Ángel ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore delGiuseppe Raffaele ha convocato 21 giocatori per la sfida alla, in programma mercoledì 17 marzo alle 14.00 allo stadio "Amerigo Liguori" e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Tra gli indisponibili anche Denis Tonucci: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Andrea Zanchi svolgerà nell’arco della settimana sedute individualizzate, a Torre del Grifo, nell’ambito del programma di recupero. Da stasera, il gruppo in ritiro pre-partita in Campania. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di-Avellino, in calendario domenica 21 marzo alle 12.30.Questi gli atleti a disposizione:PORTIERI32 Alessandro Confente22 Miguel Ángel ...

