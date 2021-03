Benevento, quando la notte porta consiglio: dietrofront, avanti march (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La notte deve aver davvero portato consiglio. Ne è bastata una sola al Benevento dopo la scoppola con la Fiorentina per cambiare idea. Travolta da Vlahovic, la dirigenza giallorossa aveva subito ordinato silenzio stampa e ritiro. Un modo per ritrovarsi, per analizzare un periodo negativo che dura ormai da due mesi. Obiettivo chiaro: voltare pagina. Ci hanno impiegato appena 24 ore per adempiere a questi compiti Schiattarella e compagni, indubbiamente un ottimo segnale in vista del rush finale che dovrà portare il Benevento a centrare la salvezza. Tanto è infatti durato il ritiro di Venticano. Una “settimana dura“, come l’aveva definita Pasquale Foggia, condensata in un’unica, singola notte. Aveva invocato un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ladeve aver davveroto. Ne è bastata una sola aldopo la scoppola con la Fiorentina per cambiare idea. Travolta da Vlahovic, la dirigenza giallorossa aveva subito ordinato silenzio stampa e ritiro. Un modo per ritrovarsi, per analizzare un periodo negativo che dura ormai da due mesi. Obiettivo chiaro: voltare pagina. Ci hanno impiegato appena 24 ore per adempiere a questi compiti Schiattarella e compagni, indubbiamente un ottimo segnale in vista del rush finale che dovràre ila centrare la salvezza. Tanto è infatti durato il ritiro di Venticano. Una “settimana dura“, come l’aveva definita Pasquale Foggia, condensata in un’unica, singola. Aveva invocato un ...

