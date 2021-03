Belen mostra il pancione in vacanza con Spinalbese (Di martedì 16 marzo 2021) L’entusiasmo contagioso di Belen Rodriguez in gravidanza è evidente. La showgirl non smette di lavorare, anzi posa più sensuale e sinuosa che mai. Shooting e ospitate con il pancino e il seno prosperoso bene in mostra (come nella puntata di “C’è posta per te”), ma anche qualche momento di riposo con il suo compagno lontano dalle telecamere, ma sempre con l’obiettivo puntato addosso. Eccoli in vacanza in una villa con piscina… Hanno trascorso il weekend fuori Milano per concedersi un po’ di relax. Non hanno mai smesso di fotografarsi immersi nella natura che circonda una bella villa con giardino. Lei con il pancino che diventa sempre più evidente e il seno altrettanto florido. La Rodriguez ha scoperto il ventre e si è fatta selfie in bikini, poi ha regalato pose intriganti con la canotta a coprire soltanto una porzione di décolleté. Al ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) L’entusiasmo contagioso diRodriguez in gravidanza è evidente. La showgirl non smette di lavorare, anzi posa più sensuale e sinuosa che mai. Shooting e ospitate con il pancino e il seno prosperoso bene in(come nella puntata di “C’è posta per te”), ma anche qualche momento di riposo con il suo compagno lontano dalle telecamere, ma sempre con l’obiettivo puntato addosso. Eccoli inin una villa con piscina… Hanno trascorso il weekend fuori Milano per concedersi un po’ di relax. Non hanno mai smesso di fotografarsi immersi nella natura che circonda una bella villa con giardino. Lei con il pancino che diventa sempre più evidente e il seno altrettanto florido. La Rodriguez ha scoperto il ventre e si è fatta selfie in bikini, poi ha regalato pose intriganti con la canotta a coprire soltanto una porzione di décolleté. Al ...

