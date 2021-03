“AstraZeneca sicuro ed efficace”: Locatelli assicura. Intanto Bassetti attacca sulle chiusure: “Il solito papocchio” (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi“: sono le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a SkyTg24. Parole giunte ieri ma che è utile riportare seppur con leggero ritardo: “Abbiamo dei numeri che ci indicano che c’è larga diffusione del nuovo coronavirus in Italia. E’ importante soprattutto ora tenere sotto controllo la curva”. Anche perché Locatelli ha parlato anche del vaccino AstraZeneca, su cui s’è scatenata una vera e propria psicosi: “In un Paese evoluto come il nostro dal punto di vista sanitario è ovvio che tutti gli eventi siano oggetto di attenzione. Non dobbiamo basare le reazioni su emozioni ma su evidenza dei fatti. Il vaccino AstraZeneca è stato impiegato in milioni di persone senza sostanzialmente generare ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021) “Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi“: sono le parole di Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a SkyTg24. Parole giunte ieri ma che è utile riportare seppur con leggero ritardo: “Abbiamo dei numeri che ci indicano che c’è larga diffusione del nuovo coronavirus in Italia. E’ importante soprattutto ora tenere sotto controllo la curva”. Anche perchéha parlato anche del vaccino, su cui s’è scatenata una vera e propria psicosi: “In un Paese evoluto come il nostro dal punto di vista sanitario è ovvio che tutti gli eventi siano oggetto di attenzione. Non dobbiamo basare le reazioni su emozioni ma su evidenza dei fatti. Il vaccinoè stato impiegato in milioni di persone senza sostanzialmente generare ...

