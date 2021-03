Appello della signora Maria a Zingaretti: 'Io, a 94 anni in attesa del vaccino: fate presto' (Di martedì 16 marzo 2021) 'Sono sopravvissuta a una guerra mondiale e anche a questa pandemia, per ora. Per favore, vaccinatemi'. È il disperato Appello di Maria, una donna di 94 anni originaria della provincia di Potenza ma ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021) 'Sono sopravvissuta a una guerra mondiale e anche a questa pandemia, per ora. Per favore, vaccinatemi'. È il disperatodi, una donna di 94originariaprovincia di Potenza ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Appello della Como in zona rossa E il Ticino fa vacanza: hotel al completo a Pasqua Da qui l'appello ai Comuni ed alle realtà territoriali a sostenere tutte le attività che fanno ...ripartenza del settore e risponde anche alla forte aspettativa di ritorno alla normalità da parte della ...

Appello della signora Maria a Zingaretti: 'Io, a 94 anni in attesa del vaccino: fate presto' 'Sono sopravvissuta a una guerra mondiale e anche a questa pandemia, per ora. Per favore, vaccinatemi'. È il disperato appello di Maria, una donna di 94 anni originaria della provincia di Potenza ma che da più di 70 anni vive e risiede a Roma, in zona Talenti. L'anziana, con una lunga serie di patologie ed un handicap ...

Benetton sospende l’import dal Myanmar, Ovs sottoscrive l’appello internazionale di Clean Clothes Il Sole 24 ORE Maria e l’ombra del suicidio collettivo. La svolta dall’esame di 200 chat La pronuncia dei giudici della corte d’Appello si aggiunge alla recente condanna a 5 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso che D’Onofrio, originario della provincia di Vibo Valentia ma ...

Ex Merloni, giovedì l’udienza in tribunale sulla verifica crediti Conto alla rovescia per l’udienza sul fallimento della Indelfab, la ex Jp Industries, nata dalle ceneri del colosso dell’elettrodomestico che era la ‘Merloni’. L’udienza, fissata per giovedì 18 marzo, ...

