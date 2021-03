Addio a Turi Simeti | l’ultimo dei grandi artisti italiani degli anni Sessanta

(Di martedì 16 marzo 2021) L’artistaè morto oggi a 91di Covid, ha dedicato la propria vita a una pittura rigorosa incentrata sulla figura dell’ellisse, sulla monocromia, sulla tridimensionalità della tela, sul dinamismo, su una spiritualità danzante e luminosa che sempre scava da ragionamenti formali. Questo ricordo risale a seifa, quando su suggerimento di Christian Rocca chiesi adi visitare la sua casa-studio. A casa ditutti gli angoli erano smussati, quelli dei tavoli, dei lavabi, dei contenitori; smussate e ovaleggianti erano anche le punte delle scarpe di Essila, la moglie dianche lei colpita dal Covid. Mi sentivo circondata da ovali, per terra, sul muro, in bagno, in cucina. Col dito ...

