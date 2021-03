Volkswagen - Germania, in programma tagli al personale (Di lunedì 15 marzo 2021) La Volkswagen ha in programma di tagliare migliaia di posti di lavoro all'interno degli suoi impianti produttivi in Germania. L'obiettivo, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda tedesca, è liberare risorse da destinare ai programmi di investimento sulla mobilità del futuro: elettrificazione della gamma, motorizzazioni ibride, nuove tecnologie informatiche e sistemi per la guida autonoma. Accordo con i sindacati. La Volkswagen, che in sei fabbriche tedesche impiega circa 120 mila persone, non ha fornito indicazioni precise sul numero dei lavoratori interessati, ma, stando a diverse indiscrezioni della stampa tedesca, la riorganizzazione dell'organico dovrebbe riguardare dai 3 mila ai 5 mila posti di lavoro. L'iniziativa è stata concordata con il consiglio di fabbrica sulla base dell'intesa ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021) Laha indiare migliaia di posti di lavoro all'interno degli suoi impianti produttivi in. L'obiettivo, secondo quanto comunicato dalla stessa azienda tedesca, è liberare risorse da destinare ai programmi di investimento sulla mobilità del futuro: elettrificazione della gamma, motorizzazioni ibride, nuove tecnologie informatiche e sistemi per la guida autonoma. Accordo con i sindacati. La, che in sei fabbriche tedesche impiega circa 120 mila persone, non ha fornito indicazioni precise sul numero dei lavoratori interessati, ma, stando a diverse indiscrezioni della stampa tedesca, la riorganizzazione dell'organico dovrebbe riguardare dai 3 mila ai 5 mila posti di lavoro. L'iniziativa è stata concordata con il consiglio di fabbrica sulla base dell'intesa ...

