Vaticano, fumata nera per la benedizione delle coppie gay: “Non è lecita” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non è lecito impartire la benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il caso delle unioni fra lo stesso sesso”. È la nota, diffusa dalla stampa vaticana, della Congregazione della Dottrina della Fede al dubium: “La Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso?”. Risposta negativa della Congregazione: “Non è lecita”. La risposta si è resa necessaria “perché in alcuni ambiti ecclesiali – si legge nella nota esplicativa – si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso”. Progetti “non di rado motivati da una sincera volontà di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non è lecito impartire laa relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il casounioni fra lo stesso sesso”. È la nota, diffusa dalla stampa vaticana, della Congregazione della Dottrina della Fede al dubium: “La Chiesa dispone del potere di impartire laa unioni di persone dello stesso sesso?”. Risposta negativa della Congregazione: “Non è”. La risposta si è resa necessaria “perché in alcuni ambiti ecclesiali – si legge nella nota esplicativa – si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso”. Progetti “non di rado motivati da una sincera volontà di ...

