Vaccino Covid, in arrivo liste di attesa per non mandare sprecate le dosi di chi rinuncia: ecco come funzioneranno (Di martedì 16 marzo 2021) liste d'attesa per i vaccini per evitare lo spreco di dosi. Questa è una delle idee di Francesco Paolo Figliuolo , commissario per l'emergenza Covid. Alle regioni verrà chiesto di fare delle liste di ... Leggi su leggo (Di martedì 16 marzo 2021)d'per i vaccini per evitare lo spreco di. Questa è una delle idee di Francesco Paolo Figliuolo , commissario per l'emergenza. Alle regioni verrà chiesto di fare delledi ...

