“Una denuncia”. Dopo la bomba su Temptation Island guai per Pietro Delle Piane. E ne hanno anche per Barbara D’Urso (Di lunedì 15 marzo 2021) Scoppia la bomba in casa Mediaset. A innescarla è la società Fascino Pgt che fa capo a Maria De Filippi. Ne dà notizia sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne, e manda una bordata anche a Barbara D’Urso. È successo Dopo la puntata di Live – Non è la D’Urso, durante l’intervista a Pietro Della Piane, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. Tutto risale all’edizione passata di Temptation Island vip parlando della quale , ha rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che pare abbia creato un vero e proprio panico nel dietro le quinte di Live Non è la D’Urso. Come riportato da DavideMaggio.it sembra che quanto rivelato dall’uomo abbia fatto precipitare in studio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Scoppia lain casa Mediaset. A innescarla è la società Fascino Pgt che fa capo a Maria De Filippi. Ne dà notizia sulla pagina ufficiale di Uomini e Donne, e manda una bordata. È successola puntata di Live – Non è la, durante l’intervista aDella, fidanzato dell’opinionista del GF Vip Antonella Elia. Tutto risale all’edizione passata divip parlando della quale , ha rivelato di aver recitato seguendo fedelmente un copione. Parole che pare abbia creato un vero e proprio panico nel dietro le quinte di Live Non è la. Come riportato da DavideMaggio.it sembra che quanto rivelato dall’uomo abbia fatto precipitare in studio ...

Advertising

poliziadistato : #8marzo Simona, Volanti Genova, 4 anni fa, interviene per minacce a una donna che aveva lasciato il marito dopo ann… - redazioneiene : 'Mi ero già visto a San Vittore'. @TommasoZorzi si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con una finta den… - TizianaFerrario : 984 donne uccise dal 2012 in Italia da ex fidanzati ex mariti ex spasimanti. Di sicuro assassini. Una vera emergenz… - fabio76tuttala2 : @Iperborea_ @MasterAb88 Ma per me Maria è troppo sicura di sé stessa si crede di essere la regina che poi nei suoi… - sambucaproblems : @appeIsinen marta stai tranquilla non possono denunciarti perchè hai detto che un cantante non fa bene una cover, a… -