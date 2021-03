Test in FA Cup: 10mila tifosi a Wembley senza distanziamento (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Regno Unito si conferma avanguardia nel tentativo di ritorno alla normalità calcistica e sportiva, soprattutto dal punto di vista dei tifosi. Associated Press riporta che la FA potrebbe aprire i cancelli di Wembley in occasione della finale di FA Cup, che si disputerà il 15 maggio, permettendo l‘ingresso a più di 10.000 tifosi, senza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Regno Unito si conferma avanguardia nel tentativo di ritorno alla normalità calcistica e sportiva, soprattutto dal punto di vista dei. Associated Press riporta che la FA potrebbe aprire i cancelli diin occasione della finale di FA Cup, che si disputerà il 15 maggio, permettendo l‘ingresso a più di 10.000L'articolo

