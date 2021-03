Si incatenano per non litigare più. La domanda sorge spontanea: ma perché? (Di lunedì 15 marzo 2021) Vorrei ragionare su una notizia, che nel menabò di un giornale, di norma, cadrebbe tra quelle dell’attualità definite ‘divertenti’, ma che non ho visto ripresa dai media italiani, mentre grande risalto sui social ha avuto grazie al rilancio dell’agenzia Reuters. Sto parlando della decisione estrema assunta da Alexandr Kudlay, 33 anni, e Viktoria Pustovitova di 28 anni, entrambi di nazionalità ucraina, che si sono auto presentati al mondo via social come ‘coppia amorevole’. I due si sono incatenati l’uno all’altra, il giorno di San Valentino. Sembra che il periodo di incatenamento consensuale fosse di circa un mese, quindi i due potrebbero essere tornati in possesso del loro spazio vitale e delle loro braccia, ma non lo sappiamo con certezza. Le informazioni certe sono che, per l’esattezza, la proposta è partita da lui, e che a tutta prima lei si sarebbe opposta. I litigi, sembra, erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Vorrei ragionare su una notizia, che nel menabò di un giornale, di norma, cadrebbe tra quelle dell’attualità definite ‘divertenti’, ma che non ho visto ripresa dai media italiani, mentre grande risalto sui social ha avuto grazie al rilancio dell’agenzia Reuters. Sto parlando della decisione estrema assunta da Alexandr Kudlay, 33 anni, e Viktoria Pustovitova di 28 anni, entrambi di nazionalità ucraina, che si sono auto presentati al mondo via social come ‘coppia amorevole’. I due si sono incatenati l’uno all’altra, il giorno di San Valentino. Sembra che il periodo di incatenamento consensuale fosse di circa un mese, quindi i due potrebbero essere tornati in possesso del loro spazio vitale e delle loro braccia, ma non lo sappiamo con certezza. Le informazioni certe sono che, per l’esattezza, la proposta è partita da lui, e che a tutta prima lei si sarebbe opposta. I litigi, sembra, erano ...

