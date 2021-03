Saltare i pasti aumenta il rischio di emicrania (Di lunedì 15 marzo 2021) Il calo glicemico conseguente a uno stile di vita non regolare, insieme a una dieta non bilanciata, favorisce la comparsa dell’emicrania Saltare i pasti, mangiare ad orari non regolari, o addirittura digiunare, possono diventare fattori scatenanti l’emicrania – spiega il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di Humanitas –. Il calo glicemico conseguente a uno stile… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Il calo glicemico conseguente a uno stile di vita non regolare, insieme a una dieta non bilanciata, favorisce la comparsa dell’, mangiare ad orari non regolari, o addirittura digiunare, possono diventare fattori scatenanti l’– spiega il dottor Vincenzo Tullo, specialista neurologo e responsabile dell’ambulatorio sulle cefalee di Humanitas –. Il calo glicemico conseguente a uno stile… L'articolo Corriere Nazionale.

