Recensione Crash Bandicoot 4 | It’s About Time per PS5

(Di lunedì 15 marzo 2021) Abbiamo finalmente messo le mani sulla versione next gen delpiù famoso di sempre. Scoprite con noi le novità della versione PS5 nella nostradi4:4:è finalmente disponibile anche per PlayStation 5. Il quarto capitolo della serie, che riprende le vicende dei cari vecchie Coco, è pensato come continuo naturale di: Warped, nonostante le numerose novità. Tutto ciò che di buono avevamo visto e analizzato nellaper PlayStation 4 del gioco, viene portato ad un nuovo livello in questa versione per next ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Crash

Per fortuna le cose non stanno così:Bandicoot 4 sarà disponibile anche su PC a partire dal 26 marzo . E sì, come vi abbiamo spiegato nella nostra, a questo giro vale la pena dargli ...Bandicoot 4: It's About Time Sviluppatore: Toys for Bob Publisher: Activision Disponibilità: 12 Marzo - PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/PS5 Versione provata: PS5 Gettarsi nuovamente nei ...Crash Bandicoot 4 Switch Recensione del titolo di Activision arrivato anche sulla console ibrida di casa Nintendo in contemporanea con le versioni “next generation” per Playstation 5 ed Xbox Serie X.Abbiamo finalmente messo le mani sulla versione per PS5 di Crash Bandicoot 4: It's About Time, e questa è la nostra recensione del gioco!