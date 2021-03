Radio KKN | “De Laurentiis è sereno | ma preoccupato per gli strascichi economici del Covid”

(Di lunedì 15 marzo 2021) In diretta suKiss Kiss Napoli, Valter De Maggio commenta lo stato d’animo del presidente del Napoli, Aurelio De. “De, ma è un presidente riflessivo. Non è inquieto, ha ostentato agli amici una grande convinzione, però la sua vision futuristica lo induce ad essere terrorizzato dalla situazionee gli. Se dovesse andare avanti questa situazione ci sarebbero ancora meno introiti per cui la Champions League e i proventi legati ad essa diventano fondamentali”. L'articolo ilNapolista.

Napoli Calcio - Il Napoli prepara la trasferta sul campo del Milan con il gruppo quasi al completo. Oggi è tornato anche Lozano in gruppo, ma partirà dalla panchina.Kiss Kiss Napoli ha provato ad anticipare le scelte di Gattuso per la sfida di San Siro: come centravanti c'è Osimhen, che sarebbe preferito a Mertens. In difesa Hysaj, mentre in mediana ...Kiss Kiss Napoli - Marino: 'In Serie C trattai Huntelaar puntando sul marchio Napoli. Gli azzurri possono arrivare quarti'Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente De Laurentiis è sereno, ma preoccupato per gli strascichi economici del Covid" ...Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dello stato d'animo di Aurelio De Laurentiis nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ...