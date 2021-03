Oscar 2021 le nomination: guida Mank nella fiera delle diversità e delle prime volte (con Laura Pausini e Pinocchio) (Di lunedì 15 marzo 2021) nomination Oscar 2021 Mank il più nominato, due candidature per Pinocchio, dopo il Golden Globe c’è Laura Pausini Le nomination Oscar 2021 arrivano in vista della premiazione del 25 aprile, in un anno dominato dalla pandemia con le sale chiuse e lo streaming nuova casa del cinema. Annunciate da Priyanka Chopra e Nick Jonas le nomination parlano anche un po’ italiano con Laura Pausini per la canzone Io si/Seen di La vita davanti a sè di Netlfix (per cui ha già vinto il Golden Globe) e le due nomination per Pinocchio a trucco e costumi. Ma dopo le polemiche dei Golden Globe sono anche un inno alla diversità. ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 marzo 2021)il più nominato, due candidature per, dopo il Golden Globe c’èLearrivano in vista della premiazione del 25 aprile, in un anno dominato dalla pandemia con le sale chiuse e lo streaming nuova casa del cinema. Annunciate da Priyanka Chopra e Nick Jonas leparlano anche un po’ italiano conper la canzone Io si/Seen di La vita davanti a sè di Netlfix (per cui ha già vinto il Golden Globe) e le duepera trucco e costumi. Ma dopo le polemiche dei Golden Globe sono anche un inno alla. ...

