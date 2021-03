Oscar 2021: alla cerimonia di premiazione parteciperanno solo i nominati, i loro ospiti e i presentatori (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente dell'Academy ha rivelato con una lettera i primi dettagli riguardanti la cerimonia di consegna degli Oscar 2021. La cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 si svolgerà il 25 aprile e l'Academy ha svelato nuovi dettagli relativi all'organizzazione della serata. L'evento si svolgerà negli spazi della Union Station e del Dolby Theatre di Los Angeles e il presidente dell'organizzazione, David Rubin, ha scritto una lettera per spiegare chi potrà partecipare. L'Academy ha infatti stabilito che potranno essere presenti alla consegna delle ambite statuette solo i nominati, i loro accompagnatori e i presentatori della cerimonia. Tutti gli eventi abitualmente in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente dell'Academy ha rivelato con una lettera i primi dettagli riguardanti ladi consegna degli. Ladideglisi svolgerà il 25 aprile e l'Academy ha svelato nuovi dettagli relativi all'organizzazione della serata. L'evento si svolgerà negli spazi della Union Station e del Dolby Theatre di Los Angeles e il presidente dell'organizzazione, David Rubin, ha scritto una lettera per spiegare chi potrà partecipare. L'Academy ha infatti stabilito che potranno essere presenticonsegna delle ambite statuette, iaccompagnatori e idella. Tutti gli eventi abitualmente in ...

