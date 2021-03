Oggi Amazon spinge tantissimo le offerte per il mondo PC e notebook: Ryzen 5 5600X e MacBook Air M1 in sconto (Di lunedì 15 marzo 2021) Amazon apre la settimana con delle offerte troppo invoglianti per chi ama il mondo dei PC. Torna ad un prezzo umano il potentissimo Ryzen 5 5600X mentre per contrastarlo ad un prezzo molto più basso c’è il Core i5 di decima generazione. In ambito notebook la sfida delle offerte è tra il minimo storico di L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 15 marzo 2021)apre la settimana con delletroppo invoglianti per chi ama ildei PC. Torna ad un prezzo umano il potentissimomentre per contrastarlo ad un prezzo molto più basso c’è il Core i5 di decima generazione. In ambitola sfida delleè tra il minimo storico di L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

rubio_chef : I partigiani de na vorta montagne, libri e fucili, quelli de oggi tessera, divano e Amazon. - Plaffo : Il Surface Laptop 3 (Intel Core i5 / 8 GB RAM) su Amazon Italia oggi in offerta a 799€ | Con Prime Student a 749€ - notizieoggi24 : Amazon, le migliori offerte di oggi 15 marzo. AirPods e Apple Watch in promozione - lidiasapienza : Il mio ordine Amazon è in consegna oggi ?? #TribuUrbana #ErmalMeta - nastjastiIinski : oggi è un buongiornissimo perché finalmente l’amazon russo ha esteso le vendite anche in Italia e indovinate chi sta per fare un ordine??? -