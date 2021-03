Non solo ristori. Perché il decreto Sostegno è una svolta. Parla Baretta (Di lunedì 15 marzo 2021) Il decreto Sostegno prossimo all’esame del Consiglio dei ministri, probabilmente già questa settimana, è qualcosa in più di una semplice misura di emergenza. Dopo cinque provvedimenti costati, ad oggi, poco meno di 200 miliardi di deficit, il primo decreto in soccorso dell’economia dell’era Draghi è più simile a una saldatura tra la fase dell’emergenza e l’inizio di una lenta risalita dagli abissi. Certo, compare ancora quella parolina, “ristori”, che arriveranno a circa 2,8 milioni di soggetti (partite Iva comprese), con indennizzi che si aggirano tra i 4 mila e i 200 mila euro. Senza contare lo stralcio delle cartelle esattoriali ferme al 2015 e sotto i 5mila euro. Eppure, dice a Formiche.net l’ex sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, la lungimiranza nel decreto che ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilprossimo all’esame del Consiglio dei ministri, probabilmente già questa settimana, è qualcosa in più di una semplice misura di emergenza. Dopo cinque provvedimenti costati, ad oggi, poco meno di 200 miliardi di deficit, il primoin soccorso dell’economia dell’era Draghi è più simile a una saldatura tra la fase dell’emergenza e l’inizio di una lenta risalita dagli abissi. Certo, compare ancora quella parolina, “”, che arriveranno a circa 2,8 milioni di soggetti (partite Iva comprese), con indennizzi che si aggirano tra i 4 mila e i 200 mila euro. Senza contare lo stralcio delle cartelle esattoriali ferme al 2015 e sotto i 5mila euro. Eppure, dice a Formiche.net l’ex sottosegretario all’Economia, Pier Paolo, la lungimiranza nelche ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Scala, Riccardo Chailly confermato fino al 2025 approfondimento Carla Fracci a Sky Tg24: "Non esistono segreti, solo tanto lavoro" Riccardo Chailly resterà direttore musicale della Scala fino al 2025. Lo ha illustrato il sovrintendente Dominique Meyer oggi ai membri del Cda. Il suo ...

Il vaccino AstraZeneca sospeso: giovedì il verdetto dell'Ema Ma solo correlati temporalmente al vaccino, non si è trovato alcun nesso causale, siamo al di sotto della media dell'incidenza di questa patologia nei non vaccinati". Invece in Liguria il Governatore ...

Scarsissimi dati sulle strutture residenziali (nelle Marche e non solo) Superando.it Tesla espande la guida autonoma ma esclude i fuori di testa In particolare, il CEO ha rivelato che la casa automobilistica ha ampliato il campo di prova a 2.000 utenti. Non solo, Musk ha evidenziato che alcuni utenti della FSD Beta sono stati rimossi dal ...

Sulla carne molto può fare chi la mangia. E anche chi ci governa Il dibattito sul consumo di carne in Italia non può e non deve ridursi alla scelta tra essere onnivori o vegetariani (o, ancora, vegani). Troppo facile, se si decide di continuare mangiarla, tirarsene ...

