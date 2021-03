Nomination Oscar, la live reaction della Pausini fa il giro del mondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono uscite oggi le Nomination degli Academy Awards, meglio conosciuti come Oscar. Tra i candidati spiccano alcuni italiani, tra cui Matteo Garrone e Laura Pausini. Quest’ultima ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter in cui esplode letteralmente dalla gioia insieme alla sua famiglia. Una nuova soddisfazione Ancora un altro traguardo da aggiungere alla lista di Laura Pausini. La cantante romagnola ha ricevuto oggi la Nomination per gli Oscar per la Miglior canzone originale, che saranno assegnati il prossimo 25 aprile. Si tratta di un nuovo riconoscimento, dopo quello già ottenuto con la vittoria del Golden Globe con il brano “Io sì” (“Seen”), colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Ha già fatto emozionare il pubblico quando si è esibita ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono uscite oggi ledegli Academy Awards, meglio conosciuti come. Tra i candidati spiccano alcuni italiani, tra cui Matteo Garrone e Laura. Quest’ultima ha pubblicato un video sul suo profilo Twitter in cui esplode letteralmente dalla gioia insieme alla sua famiglia. Una nuova soddisfazione Ancora un altro traguardo da aggiungere alla lista di Laura. La cantante romagnola ha ricevuto oggi laper gliper la Miglior canzone originale, che saranno assegnati il prossimo 25 aprile. Si tratta di un nuovo riconoscimento, dopo quello già ottenuto con la vittoria del Golden Globe con il brano “Io sì” (“Seen”), colonna sonora del film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Ha già fatto emozionare il pubblico quando si è esibita ...

