Napoli, mamma grave e in coma. Il racconto del figlio: “Aveva paura del vaccino” (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ gravissima Sonia Battaglia, 54 anni, napoletana, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale del Mare di Napoli. Circa due settimane fa, alla donna era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, appartenente al lotto ABV5811, oggi sospeso in tutta Italia e in altri Paesi europei. “Mia mamma è una donna sana, non soffre di alcuna patologia”, dichiara il figlio Mario Conte raggiunto al telefono. “Non riusciamo a capire cosa sia potuto succedere, lei conduce una vita sana e regolare, fa la segretaria in una scuola superiore di San Giorgio a Cremano e ora siamo disperati”. “Le notizie che ci arrivano dall’ospedale sono terribili – continua il figlio Mario – ha due ematomi importanti al cervello. Adesso stanno cercando di svegliarla piano piano ma, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ gravissima Sonia Battaglia, 54 anni, napoletana, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale del Mare di. Circa due settimane fa, alla donna era stato somministrato ilAstraZeneca, appartenente al lotto ABV5811, oggi sospeso in tutta Italia e in altri Paesi europei. “Miaè una donna sana, non soffre di alcuna patologia”, dichiara ilMario Conte raggiunto al telefono. “Non riusciamo a capire cosa sia potuto succedere, lei conduce una vita sana e regolare, fa la segretaria in una scuola superiore di San Giorgio a Cremano e ora siamo disperati”. “Le notizie che ci arrivano dall’ospedale sono terribili – continua ilMario – ha due ematomi importanti al cervello. Adesso stanno cercando di svegliarla piano piano ma, ...

