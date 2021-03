Napoli | agguato in strada | ucciso 44enne

(Di lunedì 15 marzo 2021) È di pochissimi minuti fa la notizia di una sparatoria a Fuorigrotta, quartiere di. I fatti sono accaduti in via Leopardi dove una persona è stata colpita da alcuni colpi d’arma da fuoco. Al momento non si conoscono le condizioni della vittima ne si tratta di undi camorra o altro. Sul posto L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Agguato nella notte a Napoli: morto un 30enne di Torre del Greco. Ferito un 24enne - infoitinterno : Agguato camorristico a Napoli: un morto e un ferito - Gocceironiche : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Agguato nella notte a Ponticelli: un morto e un ferito - positanonews : Agguato nella notte a Napoli: un morto e un ferito. Entrambi giovanissimi tra le #news - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca Agguato nella notte a Napoli: un morto e un ferito. Entrambi giovanissimi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agguato

Il Mattino

Un morto e un ferito in una colpi d'arma da fuoco compiuto la scorsa notte a, in via Esopo, nel quartiere di Ponticelli. Giulio Fiorentino, 30 anni, nativo di Torre del Greco, è stato condotto alla clinica Villa ...LA CAMORRAa Ponticelli, la camorra uccide anche durante il coprifuoco:...La camorra torna ad uccidere a Napoli. Nel silenzio surreale delle notti di «coprifuoco» tornano in azione i killer e a Ponticelli scorre ancora sangue che fa temere nuove faide e ...Juventus e Milan restano al varco sul calciomercato, fiutando un ottimo affare proveniente dalla Spagna e in particolare dal Barcellona ...