“Meghan ha chiesto a mio padre di disconoscerci” | le parole choc di Thomas Markle

Roberta Damiata Dura replica del fratello di Meghan Markle all'intervista della sorella Meghan rilasciata ad Oprah Winfrey. Invitato a "Live non è la d'Urso" lancia una vera bomba: la moglie del principe Harry avrebbe chiesto al padre di disconoscerlo, per poter essere invitato al matrimonio Uno scandalo che ha travolto il mondo. Meghan Markle la donna che fa tremare la corona inglese è una vittima come Diana o una diabolica calcolatrice? Secondo la dichiarazione del fratellastro Thomas Markle, ospite in esclusiva a "Live non è la d'Urso", la più giusta sarebbe la seconda opzione. Dopo l'intervista rilasciata dai due duchi del Sussex ad Oprah Winfrey che ha fatto il giro del mondo, c'è chi ha creduto alla buona fede di ...

