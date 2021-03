Lech Walesa in ospedale | Non so se ci vedremo di nuovo

(Di lunedì 15 marzo 2021), un’icona della lotta contro il regime comunista della Polonia negli anni ’80, ha pubblicato un preoccupante video messaggio che annuncia il suo ricovero in, senza dare una data per le sue dimissioni. “Entrerò nell’. Quello che verrà dopo, solo il tempo lo dirà”, ha detto il 77enne premio Nobel per la pace ed ex presidente polacco nel video su Facebook. “Quindi, siccome non so quando ci incontreremo dio se ci incontreremo affatto, vorrei dire che ho fatto di tutto per servire bene la nazione”, ha aggiunto senza fornire alcun dettaglio medico sulle sue condizioni di salute. “Fino alla prossima volta, se il destino mi permetterà di rimanere su questa terra ancora per un po’. Se no, pregate per me”, ha concluso l’ex leader del movimento sindacale Solidarnosc che ha ...

Advertising

PrimaCommunica2 : Varsavia: Lech Walesa ricoverato in ospedale per la sostituzione del pacemaker. Il suo saluto su Fb - vinoalvino : solidarietà e tutti i migliori auguri di pronta guarigione a Lech Walesa, eroe di Solidarnosc e della lotta contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lech Walesa

è entrato in ospedale per un problema cardiaco. Ieri aveva postato un videomessaggio su Fb: "Entrerò in ospedale. Quello che verrà dopo solo il tempo lo dirà. Pregate".,è un'...22.13 Polonia,in ospedale: "Pregate" "Entrerò in ospedale. Quello che verrà dopo solo il tempo lo dirà. Pregate". E' il videomessaggio postato su Fb da, icona della lotta contro il regime comunista della Polonia negli anni '80,premio Nobel per la pace ed ex presidente polacco. "Siccome non so quando e se ci incontreremo di nuovo, vorrei ...Lech Walesa, un’icona della lotta contro il regime comunista della Polonia negli anni ’80, ha pubblicato un preoccupante video messaggio che annuncia il suo ricovero in ospedale, senza dare una data p ...VARSAVIA - Lech Walesa è entrato in ospedale per un problema cardiaco. Ieri aveva postato un videomessaggio su Fb: "Entrerò in ospedale.Quello che verrà dopo solo il tempo lo dirà. Pregate". Lech Wale ...