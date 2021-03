L’avvocato di Fabrizio Corona rivela | “Se beccava l’arteria moriva in due minuti”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 marzo 2021) Da qualche giorno non si fa altro che parlare di, costretto a ritornare in carcere a causa di alcune violazioni quali ospitate in tv e permessi non rispettati. La notizia ha spinto l’ex re dei paparazzi ad un gesto estremo: tagliarsi le vene. Per tale motivo è finito in ospedale, dove è stato prontamente medicato. A spiegare come sta adessoe a cosa è andato in contro, ci ha pensato Ivano Chiesa, il suo legale che ha lanciato anche un appello.: le parole del suo avvocato Sono diventate virali le immagini dell’arresto di, il quale, prima di avere una colluttazione con gli agenti di polizia, si era ferito ai polsi sanguinando vistosamente. Lo stesso ex agente fotografico ha pubblicato un video su Instagram in cui ...