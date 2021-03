Juventus, Suarez e l’esame per la cittadinanza: “Fu Nedved a cercarmi, la prof mi inviò un pdf” (Di lunedì 15 marzo 2021) Luis Suarez e il caso relativo all'esame per la cittadinanza italiana.Cagliari-Juventus, Ronaldo show: segna una tripletta e supera i gol di Pelè. Il messaggio di O’ReyL'attuale attaccante dell'Atletico Madrid, accusato di aver concordato anticipatamente le risposte della prova, ha risposto a suo tempo ad alcune domande postegli durante l'interrogatorio. L'edizione odierna di Repubblica ha svelato il verbale con le conseguenti parole dell'ex Barcellona.Cagliari-Juventus, Giulini: “Mancati ferocia e cuore. Ronaldo? Deluso dalla mancata espulsione, regolamento chiaro”"Fu Nedved a cercarmi, prima dell'esame ho ricevuto il pdf. La prof mi inviò un allegato, dicendomi di studiarlo bene perché poteva essere chiesto all'esame. Con chi hi parlato? Con ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Luise il caso relativo all'esame per laitaliana.Cagliari-, Ronaldo show: segna una tripletta e supera i gol di Pelè. Il messaggio di O’ReyL'attuale attaccante dell'Atletico Madrid, accusato di aver concordato anticipatamente le risposte della prova, ha risposto a suo tempo ad alcune domande postegli durante l'interrogatorio. L'edizione odierna di Repubblica ha svelato il verbale con le conseguenti parole dell'ex Barcellona.Cagliari-, Giulini: “Mancati ferocia e cuore. Ronaldo? Deluso dalla mancata espulsione, regolamento chiaro”"Fu, prima dell'esame ho ricevuto il pdf. Lamiun allegato, dicendomi di studiarlo bene perché poteva essere chiesto all'esame. Con chi hi parlato? Con ...

