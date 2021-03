Juventus, CR7 sui social: “I gol sono parte essenziale di me, ne voglio sempre di più” (Di lunedì 15 marzo 2021) Un altro post per celebrare l'ennesimo primato della sua carriera.Con le tre reti messe a segno al Cagliari, Cristiano Ronaldo ha superato il record di gol di Pelé nella classifica dei goleador di tutti i tempi tra club e nazionali. Il numero 7 della Juventus, finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione della compagine bianconera dalla Champions League, ha risposto alle critiche con una tripletta che non è certamente passata inosservata. CR7, però, non vuole fermarsi qui."C'è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme - ha scritto l'asso portoghese su Instagram -. I gol sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record! voglio sempre di più e penso che sia ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Un altro post per celebrare l'ennesimo primato della sua carriera.Con le tre reti messe a segno al Cagliari, Cristiano Ronaldo ha superato il record di gol di Pelé nella classifica dei goleador di tutti i tempi tra club e nazionali. Il numero 7 della, finito sul banco degli imputati dopo l'eliminazione della compagine bianconera dalla Champions League, ha risposto alle critiche con una tripletta che non è certamente passata inosservata. CR7, però, non vuole fermarsi qui."C'è ancora tanto altro da conquistare e credo che possiamo farlo insieme - ha scritto l'asso portoghese su Instagram -. I golunadi ciò che. Non riesco a smettere di volerne di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record!di più e penso che sia ...

