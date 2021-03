Glaucoma | riconoscerlo presto per affrontarlo al meglio

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 marzo 2021) Avete presente il tarlo che rosicchia il mobile? Lavora piano piano, giorno dopo giorno. All’inizio nemmeno ci accorgiamo della sua presenza. Dall’esterno tutto appare perfetto ed il legno non è intaccato. Ma intanto l’animaletto lavora e, quando si vedono i primi “buchetti”, molti dei danni sono già fatti. Il– ne esistono di diversi tipi e quindi occorre sempre la diagnosi dell’oculista – si comporta allo stesso modo. “Rosicchia” un pizzico di vista ogni giorno, in moto impercettibile. E quando ci si rende conto che si è perso qualcosa, il danno è già fatto. Arrivare, insomma, è fondamentale, come ricordano gli esperti in occasione della Settimana Mondiale per la prevenzione della patologia. L’impatto di Covid-19 sulla malattia Stefano Miglior, presidente dell’Associazione Italiana Studio(AISG) ricorda che ...