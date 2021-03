Freestyle, Mondiali Aspen: Welponer e Donaggio esclusi dalle finali (Di lunedì 15 marzo 2021) Non ce l’hanno fatta Ralph Welponer e Leonardo Donaggio a rientrare nelle finali del freeski Big Air dei Mondiali di Aspen, in Colorado (Usa). Nelle due heat di qualificazione, Welponer si è classificato al decimo posto, più indietro Donaggio (15esimo). La classifica finale vede il primo 19° con 86,50 punti e il secondo 25° con 83,50. Domani sono previsti i turni di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Non ce l’hanno fatta Ralphe Leonardoa rientrare nelledel freeski Big Air deidi, in Colorado (Usa). Nelle due heat di qualificazione,si è classificato al decimo posto, più indietro(15esimo). La classifica finale vede il primo 19° con 86,50 punti e il secondo 25° con 83,50. Domani sono previsti i turni di finale. SportFace.

Advertising

Ticinonline : Ragettli-Gremaud-Scherrer, gioie Mondiali #freestyle #slopestyle #halfpipe - RSIsport : ????????? I Mondiali di freestyle regalano altre gioie alla Svizzera: nello slopestyle oro per Andri Ragettli ed argent… - RSIsport : 14h30 ????? Parigi-Nizza, 7a tappa - RSIsport : ? Buona prova ai Mondiali di freestyle per Rafael Kreienbühl, che nell'halfpipe si è piazzato sesto - neveitaliasport : RT @neveitalia: Mondiali di slopestyle freeski, azzurri fuori con Bertagna, Welponer e Donaggio che non passano le qualificazioni #12Marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Freestyle Mondiali Slopestyle, oro per Ragettli Andri Ragettli si messo al collo la medaglia d'oro nello slopestyle ai Mondiali di freestyle in corso ad Aspen, in Colorado. Sulle nevi statunitensi il 22enne di Flims si imposto grazie a una grande 3a run (90,65), spuntandola sul padrone di casa Colby Stevenson. Sulle ...

Sesso e sport: dal clamore per la maternità 'punita' alla prima transgender in gara ... l'occasione in cui i tempi saranno inseriti nei ranking mondiali e validi per il pass di Tokyo. La ... la rider statunitense Bmx freestyle Chelsea Wolfe, la pallavolista brasiliana Tifanny Abreu e la ...

Freestyle Mondiali 2021: azzurri fuori Azzurri di Gloria Freestyle, Mondiali Aspen: Welponer e Donaggio esclusi dalle finali Non ce l’hanno fatta Ralph Welponer e Leonardo Donaggio a rientrare nelle finali del freeski Big Air dei Mondiali di Aspen, in Colorado (Usa). Nelle due heat di qualificazione, Welponer si è ...

Un oro, un argento e un bronzo iridato in bacheca ASPEN - Svizzeri protagonisti ai Mondiali di freestyle di Aspen. Nello slopestyle Andri Ragettli e Mathilde Gremaud hanno infatti incantato, mettendosi al collo rispettivamente un oro e un argento. Un ...

Andri Ragettli si messo al collo la medaglia d'oro nello slopestyle aidiin corso ad Aspen, in Colorado. Sulle nevi statunitensi il 22enne di Flims si imposto grazie a una grande 3a run (90,65), spuntandola sul padrone di casa Colby Stevenson. Sulle ...... l'occasione in cui i tempi saranno inseriti nei rankinge validi per il pass di Tokyo. La ... la rider statunitense BmxChelsea Wolfe, la pallavolista brasiliana Tifanny Abreu e la ...Non ce l’hanno fatta Ralph Welponer e Leonardo Donaggio a rientrare nelle finali del freeski Big Air dei Mondiali di Aspen, in Colorado (Usa). Nelle due heat di qualificazione, Welponer si è ...ASPEN - Svizzeri protagonisti ai Mondiali di freestyle di Aspen. Nello slopestyle Andri Ragettli e Mathilde Gremaud hanno infatti incantato, mettendosi al collo rispettivamente un oro e un argento. Un ...