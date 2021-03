Docente morto a Biella, sequestrato in tutta Italia il lotto vietato in Piemonte (Di lunedì 15 marzo 2021) Professore morto a Biella dopo il vaccino contro il Covid, sequestrato il lotto di AstraZeneca vietato in Piemonte. I carabinieri del Nas hanno sequestrato in tutta Italia il lotto vietato dal Piemonte dopo il decesso sospetto di un Docente a Biella, morto poco dopo la somministrazione del vaccino. Al professore era stato somministrato il vaccino AstraZeneca e la Regione aveva disposto lo stop al lotto in questione, il lotto ABV5811. AstraZeneca, professore morto a Biella. Il Piemonte sospende la somministrazioni del lotto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Professoredopo il vaccino contro il Covid,ildi AstraZenecain. I carabinieri del Nas hannoinildaldopo il decesso sospetto di unpoco dopo la somministrazione del vaccino. Al professore era stato somministrato il vaccino AstraZeneca e la Regione aveva disposto lo stop alin questione, ilABV5811. AstraZeneca, professore. Ilsospende la somministrazioni del...

