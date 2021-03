Cosmi e le bestemmie: “Non volevo sdoganare blasfemia” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tecnico Serse Cosmi, dopo la squalifica per bestemmie , sul profilo Twitter ufficiale del Crotone si dice ”dispiaciuto per il rumore mediatico seguito all’interpretazione delle sue dichiarazioni di venerdì nel post Lazio”. “Siamo in un Paese laico o no?”, aveva detto l’allenatore dei calabresi. ”La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione”, spiega il tecnico perugino sulle sue dichiarazioni in merito all’espulsione per espressione blasfema ricevuta contro il Torino. ”Auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione -chiarisce Cosmi- Non ho mai pensato di sdoganare la blasfemia e far passare una bestemmia come una cosa ... Leggi su funweek (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tecnico Serse, dopo la squalifica per, sul profilo Twitter ufficiale del Crotone si dice ”dispiaciuto per il rumore mediatico seguito all’interpretazione delle sue dichiarazioni di venerdì nel post Lazio”. “Siamo in un Paese laico o no?”, aveva detto l’allenatore dei calabresi. ”La mia era una riflessione in generale, auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione”, spiega il tecnico perugino sulle sue dichiarazioni in merito all’espulsione per espressione blasfema ricevuta contro il Torino. ”Auspicavo solo che si avesse la serenità di valutare con più attenzione eventuali frasi dette in momenti di tensione -chiarisce- Non ho mai pensato dilae far passare una bestemmia come una cosa ...

