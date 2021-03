Calciomercato Juventus | Szczesny svela il futuro di Ronaldo

(Di lunedì 15 marzo 2021)fa chiarezza Tra i protagonisti silenziosi della vittoria contro il Cagliari c’è Wojciech. Il portiere bianconero ha effettuato diversi ottimi interventi, soprattutto quello sul tiro da fuori di Marin. Al termine della partita l’ex Roma si è trattenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ e ha commentato alcuni dei temi più caldi degli ultimi tempi. Dal commento sulla squadra di Semplici all’eliminazione contro il Porto arrivata in Champions League fino ad un parere suldi Cristianoconsiderando che, quest’estate, potrebbe andare via. Ecco le sue parole. Leggi anche:, bomba dalla Spagna: si allo scambio per Griezman, parla ...

Advertising

FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? #RealMadrid, #Zidane: “Verità sui rumors di un ritorno di #CristianoRonaldo? Si può darsi...” ???? Apertura del tecnico… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo può partire | L’idea pazza dalla Serie A - gilnar76 : Spagna, i convocati di Luis ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - BombeDiVlad : ?? #RealMadrid, #Zidane: “Verità sui rumors di un ritorno di #CristianoRonaldo? Si può darsi...” ???? Apertura del… - gilnar76 : RONALDO è il NUOVO CAPRO ESPIATORIO #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Dejan è il presente e il futuro della, non verranno prese in considerazione eventuali offerte per il gioiello svedese classe 2000.Niente da fare pere Inter nella corsa a Bernat, vicino al rinnovo di contratto con il Paris Saint - Germain. ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al ...'Sontuosa reazione 'ronaldesca' alla delusione di martedì con il Porto, corredata da esultanze distinte'. Tuttosport esalta la prova di CR7 contro il Cagliari dopo le critiche dei giorni scorsi.Il fallo di Ronaldo su Alessio Cragno durante Cagliari-Juventus ha dato vita a tantissime polemiche. Il portoghese al 14' del primo tempo, cercando di intervenire in spaccata su un cross ...