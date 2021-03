Autocertificazione zona rossa: ecco il modulo corretto da scaricare (Di lunedì 15 marzo 2021) Mezza Italia è tornata in zona rossa e così è tornata d’attualità l’Autocertificazione per gli spostamenti: ecco qual è quella corretta da scaricare. A partire da oggi gran parte d’Italia torna in zona rossa, mentre le regioni restanti (ad eccezione della Sardegna) sono tutte inserite in zona arancione. Un lockdown quasi totale per questo periodo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Mezza Italia è tornata ine così è tornata d’attualità l’per gli spostamenti:qual è quella corretta da. A partire da oggi gran parte d’Italia torna in, mentre le regioni restanti (ad eccezione della Sardegna) sono tutte inserite inarancione. Un lockdown quasi totale per questo periodo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

