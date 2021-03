Autocertificazione zona rossa e arancione: quando serve? Scarica il PDF (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi in gran parte dell’Italia si torna a chiudere tutto, o quasi. Molte regioni di nuovo in zona rossa, tutte le altre (Sardegna esclusa, bianca) in arancione. La zona… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi in gran parte dell’Italia si torna a chiudere tutto, o quasi. Molte regioni di nuovo in, tutte le altre (Sardegna esclusa, bianca) in. La… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : In Lombardia 667 persone in terapia intensiva. Ora si esce di casa solo con autocertificazione - RadioGoldAl : Piemonte in zona rossa: torna l'obbligo dell'autocertificazione - TeLaTrovoIo : Spostarsi in #zonarossa Scarica l'autocertificazione da portare con te >> - PMTerredargine : #Covid_19 Dal Comune di #Soliera, modulo di autocertificazione da scaricare e risposte ad alcune domande frequenti… - QdSit : Da oggi #Sicilia #zona #arancione: tutte le regole da seguire in foto, dallo sport agli spostamenti ai parenti ??????… -