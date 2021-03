Zambrotta: «Scudetto? Conte quando è in testa difficilmente sbaglia» (Di domenica 14 marzo 2021) Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della corsa Scudetto. Le sue parole Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della corsa Scudetto. Le sue parole. BERNARDESCHI – «Se Federico ci crede, si mette in discussione e si immedesima nel nuovo ruolo, ha tutto per diventare un grande terzino. Come ha detto Pirlo, Bernardeschi ha corsa, tecnica e potenza. Partendo da più lontano ha la possibilità di sfruttarle al meglio queste qualità. E lo ha anche già dimostrato: contro lo Spezia è entrato e ha confezionato due assist. E nella vittoria contro la Lazio mi è piaciuto molto». SVOLTA – «Per me lo è stato e sono convinto possa essere così anche per Bernardeschi. Dipende sempre da come ti immedesimi nella parte. Mi sono fidato di Lippi e gli sarò ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Gianluca, ex terzino della Juve, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della corsa. Le sue parole Gianluca, ex terzino della Juve, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della corsa. Le sue parole. BERNARDESCHI – «Se Federico ci crede, si mette in discussione e si immedesima nel nuovo ruolo, ha tutto per diventare un grande terzino. Come ha detto Pirlo, Bernardeschi ha corsa, tecnica e potenza. Partendo da più lontano ha la possibilità di sfruttarle al meglio queste qualità. E lo ha anche già dimostrato: contro lo Spezia è entrato e ha confezionato due assist. E nella vittoria contro la Lazio mi è piaciuto molto». SVOLTA – «Per me lo è stato e sono convinto possa essere così anche per Bernardeschi. Dipende sempre da come ti immedesimi nella parte. Mi sono fidato di Lippi e gli sarò ...

