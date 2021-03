Ue | l’Irccs San Raffaele di Roma tra i big di Horizon 2020

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021)Sanscala la vetta degli Istituti di ricerca che si sono aggiudicati fondi europei per finanziare i loro progetti. Secondo la classifica stilata dall’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) è tra gli Istituti con la migliore performance di partecipazione ai bandi, si è posizionato al quarto posto per il biennio 2018-ed è quindi anche tra i primi otto Istituti che hanno ottenuto il 60% del budget totale assegnato agli IRCCS. “Tale risultato costituisce la testimonianza dell’impegno portato avanti nell’ultimo triennio dai nostri ricercatori – afferma il direttore scientifico delSan, Massimo Fini – consolidando il valore scientifico del nostro IRCCS anche a ...