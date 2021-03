Tuttosport: Lozano non convocato perché lo staff teme una ricaduta (Di domenica 14 marzo 2021) La gara di questa sera a San Siro è decisamente importante per il Napoli, non solo perché Gattuso ritroverà il suo stadio e la sua ex squadra, ma perché gli azzurri devono raccogliere punti fondamentali in chiave di qualificazione alla prossima Champions. Proprio per questo pesa in particolar modo l’assenza di Lozano che, con i suoi inserimenti, avrebbe potuto fare la differenza. Gattuso non lo ha potuto convocare per la trasferta di oggi, ma non perché il messicano non si sia completamente ripreso dall’infortunio, come spiega Tuttosport non c’è, perché è reduce da infortunio muscolare e, pur se completamente guarito, lo staff tecnico teme che l’esuberanza del Chucky possa portarlo a fare un’accelerazione delle sue, con il rischio di una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 marzo 2021) La gara di questa sera a San Siro è decisamente importante per il Napoli, non soloGattuso ritroverà il suo stadio e la sua ex squadra, magli azzurri devono raccogliere punti fondamentali in chiave di qualificazione alla prossima Champions. Proprio per questo pesa in particolar modo l’assenza diche, con i suoi inserimenti, avrebbe potuto fare la differenza. Gattuso non lo ha potuto convocare per la trasferta di oggi, ma nonil messicano non si sia completamente ripreso dall’infortunio, come spieganon c’è,è reduce da infortunio muscolare e, pur se completamente guarito, lotecnicoche l’esuberanza del Chucky possa portarlo a fare un’accelerazione delle sue, con il rischio di una ...

